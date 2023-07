Celstraffen voor gewelddadige beroving na verkoopafspraak op Sweelincklaan

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Twee mannen (21 en 20 jaar) zijn vrijdag veroordeeld tot anderhalf en twee jaar onvoorwaardelijke celstraf, omdat ze vorig jaar oktober een bewoner van de Sweelincklaan hebben neergestoken tijdens een verkoopafspraak.

Het Openbaar Ministerie had vijf en vier jaar cel geëist tegen de mannen. De rechter matigde de straf flink, omdat het in ogenschouw neemt dat de mannen ook via het jeugdstrafrecht veroordeeld hadden kunnen worden. De oudste, een 21-jarige man uit Emmen, krijgt daarom drie jaar cel. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. Zijn 20-jarige compagnon uit Groningen krijgt dezelfde straf, maar dan met een voorwaardelijk deel van anderhalf jaar. Beide mannen moeten daarnaast een behandeling ondergaan en het slachtoffer zo’n elfduizend euro schadevergoeding betalen.

De mannen hadden op 20 oktober vorig jaar afgesproken bij de woning van het slachtoffer aan de Sweelincklaan, na contact over de verkoop van een PlayStation via een Marktplaats. Eenmaal aangekomen bij de woning stak één van de verdachten (de man uit Emmen) met een mes in op het bovenlijf van het slachtoffer. Dat zorgde voor ernstig letsel en de man werd enige tijd later met spoed overgebracht naar een ziekenhuis met levenbedreigend letsel.

De twee verdachten roofden na de steekpartij de Playstation die het slachtoffer aan hen wilde verkopen en vluchten weg op een scooter. Pas in januari werd de 20-jarige Stadjer aangehouden. Tijdens zijn voorarrest praatte hij over de andere verdachte, die daarop ook werd gearresteerd. De Playstation was toen al lang voor een paar honderd euro verkocht.