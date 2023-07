CDA wil wmo-taxi’s en buurttaxi’s toch (weer) laten stoppen op of bij Grote Markt

Foto: Connexxion

Als het aan het CDA ligt, mogen wmo-taxi’s en buurttaxi’s hun cliënten (weer) ophalen en afzetten op en rondom de Grote Markt. Het is één van de maatregelen die de partij voorstelt om oudere of lichamelijke beperkte bezoekers weer makkelijker de binnenstad in en uit te laten reizen.

De gemeenteraadsfractie komt met de oproep, omdat de partij vindt dat het te moeilijk is voor minder mobiele Stadjers en bezoekers om de binnenstad te bereiken, nu de bussen weg zijn van de Grote Markt en de taxi’s verder van het marktplein moeten stoppen. Ook verdwijnen er bushaltes in de binnenstad en blijven alternatieve kleinschalige vormen van openbaar vervoer uit, zo stelt het CDA.

Één van de maatregelen die de partij voorstelt is om het aan wmo taxi’s en buurttaxi’s op korte termijn (weer) toe te staan hun cliënten op te halen en af te zetten op en rondom de Grote Markt. De partij denkt daarnaast aan speciale fietsparkeerzones, zodat Groningers die geen grote afstanden kunnen lopen op meer plekken in de binnenstad mogen parkeren.

“Wij horen steeds meer signalen van Groningers die hier niet van kunnen genieten, omdat ze moeite hebben om op bijvoorbeeld de Grote Markt te komen”, aldus CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Er zijn een aantal proeven gedaan met een busje en riksja’s, maar die hebben helaas niet het gehoopte resultaat opgeleverd. Daarom wil het CDA dat er naar alternatieven wordt gekeken, omdat de binnenstad van Groningen voor iedereen toegankelijk moet zijn.”