CDA wil tekort aan sportaccommodaties aanpakken met tijdelijke (blaas)hal

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Om wachtlijsten in de binnensport te voorkomen en tegelijkertijd het tekort aan accommodaties aan te pakken, moet de gemeente Groningen tijdelijke hallen plaatsen als overbrugging, in afwachting van grotere structurele oplossingen. Daarvoor pleit de raadsfractie van het CDA.

Nieuwe sporthallen bouwen staat op de planning, stelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. Maar de realisatie daarvan vergt tijd en is vooral een langetermijnoptie: “Met de heropleving van verenigingen na de coronacrisis merken we dat het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties niet voldoende is om aan de groeiende vraag te voldoen.”

Daarom pleiten De Haan en zijn fractie voor een tijdelijke (blaas)hal als overbrugging, in afwachting van grotere structurele oplossingen: “Via een motie roepen we het college op om in de begroting van 2024 budget vrij te maken voor een tijdelijke (blaas)hal. Dit is een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat elke Groninger die dat wil, kan blijven bewegen en sporten, zonder hinder van beperkte faciliteiten.”