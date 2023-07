CDA vraagt of provincie en gemeente kunnen helpen bij doorstart Donar

Donar-speler Willem Brandwijk (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De fractie van het CDA in Provinciale Staten wil van het provincie- en gemeentebestuur weten of het mogelijk is of er bijgedragen kan worden aan een succesvolle doorstart van Donar.

Maandag werd op een persconferentie bekend gemaakt dat basketbalclub Donar het faillissement aan heeft moeten vragen. “Dit is een uiterst teleurstellend bericht, nadat er de afgelopen periode hard is gewerkt door een werkgroep om met alle crediteuren een akkoord te bereiken”, laat fractievoorzitter Robert de Wit weten. “Dat vrijwilligers, sponsoren en supporters de club een warm hart toedragen bleek onder andere uit de gulle giften die werden gedaan om het faillissement af te wenden. Helaas bleek dit, en de vele overeengekomen crediteurakkoorden, onvoldoende, en zal een nog aan te stellen curator keuzes moeten maken die essentieel zijn voor het mogelijk voortbestaan van de basketbal-topsport in onze provincie. Daarmee doelen wij onder andere op de kans om komend seizoen aan de competitie mee te doen middels een ‘licentie-onder-voorwaarden’.”

Eerder heeft de gemeente Groningen laten weten dat zij de situatie rond Donar nauwlettend in de gaten houdt. De Wit: “Daaruit maken wij op dat er gezamenlijke bereidheid is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een doorstart mogelijk te maken.” Aan het provinciebestuur wordt gevraagd of het College bereid is om samen met de gemeente onderzoek te doen of het mogelijk is om bij te dragen aan een succesvolle doorstart. Ook wil het CDA weten of er al contact is geweest met Donar en welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te bieden.