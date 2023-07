CDA teleurgesteld dat WK Vrouwenvoetbal niet naar Groningen komt en vraagt gemeente om opheldering

De fractie van het CDA in de gemeenteraad is teleurgesteld over het besluit dat Groningen niet in aanmerking komt als één van de mogelijke speelsteden bij het WK Vrouwenvoetbal dat in 2027 wordt gehouden. De partij vraagt het gemeentebestuur om opheldering.

“In juni werd bekend dat Groningen één van de zeven mogelijke Nederlandse speelsteden is voor dit WK’, vertelt fractievoorzitter Jalt de Haan van de partij. “In december moet Nederland, samen met België en Duitsland, het bidbook inleveren. Vervolgens besluit het congres van de FIFA in welke landen het toernooi gehouden gaat worden. Het gemeentebestuur heeft laten weten dat onze deelname als speelstad alleen mogelijk is als er een oplossing is gevonden voor de risico’s en de kosten van het organiseren van de wedstrijden en de randprogrammering.”

Jalt de Haan (CDA): “Een WK biedt veel kansen voor de lokale economie”

De Haan vertelt verder: “Het gemeentebestuur geeft aan dat ze niet de enige risicodragende organisatie wil zijn en niet de kosten wil dragen. Vanwege dit voorbehoud is Groningen afgevallen als mogelijke speelstad. Wij vinden dit erg jammer, omdat een WK veel kansen biedt voor de lokale economie en om Groningen als sportstad weer op de kaart te zetten.” In de vragen wil het CDA weten waarom het gemeentebestuur niet bereid is om de risico en de kosten te dragen. Ook wil de fractie weten waarom de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd is over deze kwestie.”

Afgelopen donderdag liet sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) weten dat een eventuele deelname Groningen 2,5 miljoen euro zou gaan kosten.