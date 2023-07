Campings bomvol om Rammstein: “Goed voor Groningen, waarbij je hoopt op een effect”

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De concerten van Rammstein in het Stadspark. Er is al veel over gezegd en geschreven waarbij het soms lijkt dat de tegengeluiden luider zijn dan de liefhebbers die er naar uitkijken. Want duidelijk is ook dat de concerten Groningen op de kaart zetten.

“Als ik op het balkon sta, dan zie ik de contouren van het Rammstein-podium boven de bomen uitsteken.” Aan het woord is Mike. Samen met zijn broer gaat hij donderdag naar het concert van de Duitse band. “Ik heb er ontzettend veel zin in. In september hebben we kaartjes kunnen bemachtigen, en sindsdien ben ik echt aan het aftellen. Het gaat ook mijn eerste grote concert worden dat ik ga bezoeken. Vorig jaar was de band in Nijmegen, maar dat was te ver weg. En nu zijn ze in Groningen.”

“Ik heb er ontzettend veel zin in”

Mike kon het nieuws vorig jaar ook niet geloven. “Ik hoorde het, en ik dacht, dat kan helemaal niet. Zo’n grote band zou nooit in Groningen optreden. Maar het bleek dus echt zo te zijn. Op de dag dat de kaartjes in de verkoop gingen moest ik naar een introductiedag voor school, en mijn broer was aan het werk. Mijn moeder is achter verschillende laptops en tablets gaan zitten om voor ons kaarten in de wacht te slepen. En dat lukte. Ik ben heel blij, en ik heb er ontzettend veel zin in.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De camping in het Stadspark zit deze dagen helemaal vol. Foto: Camping Stadspark

Gerda Uiterwaal (Camping Stadspark): “We hebben 4.000 aanvragen gehad”

Op andere plekken in de stad is het alle hens aan dek. “Vorig jaar november waren we al helemaal uitverkocht”, vertelt Gerda Uiterwaal van camping Stadspark. “In totaal hebben we zo’n 4.000 aanvragen gehad van mensen die vanwege het concert hier hun caravan of tent neer konden zetten. Maar zoveel plekken hebben we helemaal niet. We hebben stroomplekken voor 130 veldjes, en we kunnen wat tenten hebben. Op dit moment zitten we helemaal vol. Elk hoekje is benut. Terwijl ik met je praat zie ik de caravans en campers het terrein oprijden. Veel liefhebbers zijn er vroeg bij.”

“Veel bezoekers komen uit Duitsland”

Voor Uiterwaal betekent het ook hard werken: “Je moet alles in goede banen leiden. Het in goede banen leiden van het parkeren hebben we al uitbesteed aan derden, maar we krijgen veel vragen binnen, je probeert mensen zo goed mogelijk te helpen.” Daarbij moet ook de talenknobbel aangesproken worden. “Onze bezoekers komen voornamelijk uit Duitsland. En dat we zoiets mee maken, dat is natuurlijk geweldig. Het is een feestje.” Op de vraag of Uiterwaal zelf ook op het festivalterrein te vinden zal zijn is ze duidelijk: “We zullen dan flink uitgeput zijn. We zetten de campingstoelen op een mooie plek, en ik denk dat we het vanaf hier ook wel kunnen horen, haha.”

Barbara (camping Groningen Internationaal): “Bezoekers blijven één of twee nachten”

In Westerbroek op camping Groningen Internationaal is het beeld niet anders. “Het is nu nog rustig”, vertelt Barbara. “We verwachten de meeste mensen morgen. Uit onze boekingen blijkt dat het grootste deel uit Duitsland afkomstig is. In totaal hebben we op onze camping zestig plekken en we zitten helemaal vol. Ik verwacht dat het een aantal drukke dagen worden met veel wisselingen. De mensen komen puur en alleen voor het concert. Dus ze blijven één of twee nachten en zijn dan weer weg. Dus het betekent veel bewegingen en veel geregel. En we zijn benieuwd wat we kunnen verwachten. Zijn het jonge mensen? Of oudere mensen? Maar het zal vast wel gezellig worden.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De horeca vaart er de komende dagen wel bij. Archieffoto: Joey Lameris – 112groningen.nl

Eric Bos (Groningen City Club): “Horeca en campings varen er wel bij”

En dan die economische belangen. Want de campings varen er wel bij, maar geldt dat ook voor de Groningse economie in het algemeen? Eric Bos is van de Groningen City Club. “Ik denk dat de effecten in eerste instantie beperkt zullen zijn. Natuurlijk een deel van de 110.000 bezoekers zal de stad intrekken. Ze zullen een hapje gaan eten en er zullen spullen gekocht worden die hen in de toekomst zullen herinneren aan Groningen. Dus de horeca en de VVV en wellicht ook Forum Groningen zullen het gaan merken.”

“Je hoopt dat mensen onder de indruk zijn en dat ze terug gaan komen”

Bos: “Maar ik denk dat Barbara het eigenlijk goed verwoord: de bezoekers zullen hier kort zijn. Met dit concert wordt Groningen internationaal op de kaart gezet. Er komen mensen die hier nog nooit eerder geweest zijn. Het is de kunst om hen zo’n goede indruk te geven dat ze denken, goh, wat een leuke stad, daar willen we in de toekomst nog eens terugkeren om de tijd te nemen om er rond te kijken. En natuurlijk, dat zal niet voor alle 110.000 mensen gelden, maar als het maar om 10.000 mensen gaat die dat denken, dan heb je al een geweldig mooi effect te pakken.”

“Jaarlijks een groot concert in juni of juli?”

Volgens Bos is het ook slim om er een jaarlijkse happening van te maken. “Vorig jaar hadden we in deze periode het concert van Guns N’ Roses. Dit jaar hebben we Rammstein. Het zou goed zijn als er jaarlijks eind juni of begin juli een grote band naar Groningen komt. Dat zoiets in gaat slijten, waar andere ondernemers ook op kunnen acteren met bijvoorbeeld kleinschaligere evenementen. Dat er kruisbestuiving gaat ontstaan, waar veel meer mensen van profiteren, waardoor er er tijdens zulke dagen een mooie sfeer ontstaat. Vergelijk het met de Bloemenjaarmarkt of de Tag der Deutschen Einheit. Daar kun je je als stad op inzetten. Daar liggen mogelijkheden.”

Mike: “Toen ik Rammstein voor het eerst hoorde was ik gelijk verkocht”

Terug naar Mike. Want wat betekent Rammstein voor hem? “Het klinkt gek, maar de muziek maakt mij rustig. Hoe ze het brengen, hoe het klinkt, dat vind ik prachtig. Zes jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met metal-muziek. Mijn moeder haar vriend nam mij regelmatig mee voor ritjes in de auto. In de auto klonk metalmuziek. Op een gegeven moment kwam Rammstein voorbij. En dat vond ik zo mooi. Ik was gelijk verkocht. Welk nummer ik het mooiste vind? Ja toch wel ‘Sonne’. Dat nummer gaan ze donderdag ook spelen, en daar kijk ik heel erg naar uit.”

“We kunnen elkaar toch wat plezier gunnen?”

In dit artikel kunnen we niet om de tegengeluiden heen: de decibellen, de overlast, de rechtszaken. Mike: “Ik vind het jammer. Ik kijk hier ontzettend naar uit. En ik begrijp heel goed dat niet iedereen de muziek van Rammstein mooi vindt. Maar het is maar twee avonden. Volgend jaar komt er misschien een andere band. Misschien Coldplay of Bruce Springsteen. Daar maak je mij niet direct blij mee, maar dan zal ik niet gaan klagen. We wonen in een stad, het is dan toch mooi om elkaar wat plezier te gunnen, in plaats van altijd zo negatief en kritisch te doen? Ik ga in ieder geval genieten donderdag. Ik ga er een mooie avond van maken.”

Luister naar Rammstein met Sonne: