Burgemeester sluit drugspand in binnenstad: “Kilo’s harddrugs aangetroffen”

Een woning in de binnenstad is woensdag voor een periode van zes maanden gesloten. Dat heeft de burgemeester bepaald nadat er eerder drugs en geld in het pand werd aangetroffen.

In februari van dit jaar hielden agenten een 28-jarige man uit de stad aan vanwege het overtreden van de Opiumwet en de verdenking van witwassen. “Tijdens de aanhouding troffen we meerdere bolletjes met harddrugs aan”, meldt de politie. “Wij zijn een onderzoek gestart, waarbij we ook een blik hebben geworpen in de woning van de verdachte. Daar troffen wij kilo’s harddrugs aan en ook duizenden euro’s aan contant geld. Deze spullen hebben we in beslag genomen, alsook de auto waar de verdachte in reed.”

Woensdag gingen de politie, de woningbouwvereniging en de gemeente opnieuw naar de woning. “De burgemeester heeft bepaald dat de woning vanwege het aantreffen van verdovende middelen de komende zes maanden gesloten moet worden.” De politie vertelt verder dat mensen die overlast ervaren van drugsdealers of -gebruikers hiervan melding kunnen doen via telefoonnummer 0900 88 44. Ook kan er een melding worden gemaakt van Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.