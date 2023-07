‘Buitenlokaal’ Brederoschool valt in de prijzen bij challenge: “De vossen, de reeën, de eekhoorns”

De Brederoschool heeft de eerste prijs gewonnen bij de landelijke challenge Dag van de aarde 2023. Directeur Marike Venema van de school is apetrots.

“Als school geven wij een zo breed mogelijk aanbod aan lessen”, legt Venema uit. “We willen een duurzame school zijn, dus we zoeken ook de breedte op met allerlei mooie vakgebieden. Een onderdeel daarvan zijn de buitenlessen. Door in het nabij gelegen plantsoen les te geven halen we leerlingen uit de schoolbanken, uit de comfortzone, en dagen we hen uit.” Onlangs deed groep 4 mee aan de Dag van de aarde-challenge. Daarbij kregen de leerlingen de opdracht om een filmpje te maken van een mooie, belangrijke plek in hun omgeving die volgens hen beschermd moet worden. “Er werd gekozen voor het Ina Boudierplantsoen. Dat bestempelen wij als ons buitenlokaal. En dat filmpje heeft de eerste prijs gewonnen. Of er gejuicht is? Absoluut. We zijn super blij.”

“Niet één voor twaalf máár vijf voor twaalf”

Het Ina Boudierplantsoen wordt actief betrokken in de lessen: “We betrekken het in onze lessen. Kijk, we bedrijven geen politiek. En we zijn ook niet met scheikunde bezig. We hebben het niet over stikstof of fosfaten. Maar we merken wel dat er bij de kinderen zorgen zijn. Ze horen de verhalen thuis aan de eettafel, of ze horen er over in het Jeugdjournaal op televisie. De klimaatverandering is een thema. Afgelopen dagen met de stormen en de onweersbuien hebben we daar de praktijkvoorbeelden van gezien. De aandacht die wij er aan schenken is niet het één voor twaalf principe, maar meer het vijf voor twaalf gevoel. Dat er nog ruimte en tijd is om dingen te veranderen en te verbeteren. Dat willen we de kinderen meegeven.”

“Er wonen vossen en reeën in het Ina Boudierplantsoen”

En het Plantsoen wordt gewaardeerd: “De kinderen zijn daar trots op. Het is een plek waar ze kunnen spelen, waar ze kunnen luieren maar waar ze dus ook onderwijs krijgen. En het is een plek die ze delen met de vele dieren die er wonen. Wij hangen zo nu en dan een camera op die inschakelt wanneer er een dier passeert. In het plantsoen komen vossen voor, maar ook reeën en eekhoorns. En kinderen houden van dieren. Ze willen dat ze blijven leven. En wij als school dragen uit dat je zuinig moet zijn op je omgeving. Dat als je een flesje weggooit, dat dieren dan in problemen kunnen komen. Uiteindelijk zit alles aan elkaar vast. Het is één netwerk, waarbij we allemaal een stapje kunnen zetten om het mooier en beter te maken.”

Freek Vonk

De Dag van de aarde 2023-challenge vond plaats op 22 april. Initiatiefnemers van het project zijn de Rijksuniversiteit Groningen en NOVA. Ambassadeur van het project was bioloog en programmamaker Freek Vonk. De afgelopen periode heeft een vakkundige jury alle filmpjes beoordeeld. Daarbij is er gekeken naar de eigen inbreng van kinderen, de helderheid van de boodschap, de originaliteit, inspanning en kwaliteit. Groep 4 van de Brederoschool won de eerste prijs. De tweede prijs ging naar groep 5b van De Kleine Dichter in Utrecht.

NOVA Mobiel Planetarium

Venema: “Met het winnen van de eerste prijs komt het NOVA Mobiel Planetarium een dag naar onze school. Daar zijn we heel blij mee, omdat alle kinderen er van kunnen profiteren. Het is educatief, de kinderen leren er wat van. Wel heb ik gehoord dat de kinderen hopen dat ook Freek Vonk dan langs komt, haha.”