Broeierig warme zaterdag eindigt met (onweers)buien; zondag koeler met meer wind

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

Het weer lijkt komend weekend niet helemaal te weten wat het wil. De aangename temperatuur van de afgelopen dagen stijgt naar een broeierige piek op zaterdagmiddag. Buien met onweer trekken vervolgens over de provincie en zorgen voor lagere kwikstanden op een veelal droge, maar winderige zondag.

Zaterdag zijn er volgens weerman Johan Kamphuis eerst zonnige perioden, maar neemt bewolking in middag toe. Dan is er ook kans op een regen- of onweersbui. De meeste buien vallen ten oosten en zuiden van de Stad. Het wordt een broeierige 26 of 27 graden, bij een matige zuidwestenwind.

In de avond en nacht trekt de buienzone naar Duitsland weg en wordt het droog bij opklarend weer. Zondag waait er wel een (vrij) krachtige zuidwestenwind. Het is daarbij wisselende bewolkt bij 22 of 23 graden als maximumtemperatuur. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Na het weekend wordt het weerbeeld stabieler. Maandag is af en toe zon, maar valt er wel hier en daar een buitje en wordt het rond de 22 graden. Dinsdag is het rustig en overwegend droog weer bij 23 of 24 graden. De rest van de week zijn de veranderingen klein: vaak is het droog, maar soms valt er een bui of buitje.