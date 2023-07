Brandweer redt schoonmaker uit gebouw Helperpark

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag een schoonmaker weten te redden die vast was komen te zitten in een gebouw op het Helperpark. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon in problemen kwam rond 14.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker naar de locatie werd gestuurd. “De schoonmaker was bezig met zijn werkzaamheden”, vertelt Ten Cate. “Op een gegeven moment is hij in een soort luchtsluis terecht gekomen. Dit is een soort gang waarmee twee delen van het gebouw verbonden worden. De deur bleek wel open te kunnen, maar eenmaal in de gang kon de schoonmaker niet meer naar buiten.”

De brandweer heeft met een sleutel de opgesloten man kunnen bevrijden. Niemand raakte gewond.