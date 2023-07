Brandweer redt opvarenden zinkende boot van eilandje in Hoornsemeer

Foto: 112 Groningen

Brandweerlieden hebben vrijdagavond opvarenden van een zinkende zeilboot gered van een eilandje in het Hoornsemeer.

De brandweer werd kort voor 19.00 uur in de avond gealarmeerd over de boot (een consoleboot van een meter of tien) die water maakte. De brandweer ging met een bootje het water op om de opvarenden te zoeken.

Zij hadden zich inmiddels in veiligheid gebracht en wachtten op een eilandje in het meer op hun redders. Alle opvarenden bleven ongedeerd en werden door de brandweer in veiligheid gebracht.