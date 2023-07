Brandweer redt hond uit brandende woning in Indische Buurt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Brandweerlieden hebben woensdagavond een hond weten te redden uit een woning aan de Javalaan waar brand was uitgebroken. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 18.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Er bleek een brandje te woeden in de woonkamer”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Toen wij arriveerden stonden de bewoners al buiten. Maar ze gaven aan dat er nog wel een hond in de wond zat. Op hun aanwijzingen zijn wij naar binnen gegaan en hebben we het dier kunnen redden.”

De brand was snel onder controle. Over de oorzaak is niets bekend. “Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Ook is woningcorporatie Lefier in kennis gesteld.”