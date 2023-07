Brandweer neemt kijkje in servicepunt Arriva bij Hoofdstation na melding over vreemde lucht

Foto: 112 Groningen

Brandweerlieden hebben vrijdagavond een kijkje genomen in het OV-Servicepunt van Arriva bij het Hoofdstation van Groningen. Er zou melding zijn gemaakt van een vreemde lucht in of om het pand.

Twee brandweervoertuigen reden kort voor negenen het busstation op. Brandweerlieden gingen het pand in om een kijkje te nemen.

De exacte oorzaak van de lucht is niet door de brandweer bevestigd. Omstanders meldden echter dat een lekkende accu mogelijk de veroorzaker was van de hinderlijke stank.

Na een korte inzet vertrokken de brandweerlieden terug naar de kazerne.