Brandweer kan groot deel schuur De Punt behouden, rookontwikkeling neemt af

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer zegt een groot deel van een schuur aan de Ydermade in De Punt, waar dinsdagmiddag brand uitbrak, te kunnen behouden. Vanwege de rookontwikkeling is er een NL-Alert gestuurd.

De melding van een brand op een agrarisch bedrijf kwam rond 15.15 uur binnen waarop een tankautospuit en een tankauto van brandweer Eelde naar de locatie werd gestuurd. Uit de eerste berichten bleek dat er een grote loods met stro in brand stond. Snel werd meer materieel opgeroepen, waarbij brandweer Vries, Haren, Zuidlaren en Groningen Stad hun collega’s in Eelde te hulp zijn geschoten.

Vanwege de brand is er een NL-Alert gestuurd. “We zien dat de rook over de landerijen gaat in de noord/noord-westelijke richting”, laat een woordvoerder van de Drentse brandweer weten. “We krijgen berichten dat de brand in Zuidlaren goed is te ruiken. Ruik je de brand, blijf dan binnen en sluit ramen en doe schakel eventuele ventilatie uit.” Door de snelle inzet van de hulpdiensten lukt het uiteindelijk om een groot deel van de schuur te behouden: “In de schuur brandt stro en kunstmest. Dit vuur proberen we onder controle te krijgen. We verwachten nog wel enige uren bezig te zijn om de brand te blussen. Wel zien we dat de rookontwikkeling aan het afnemen is.”

Verkeer op snelweg A28 heeft geen last van de brand en ook ondervindt het treinverkeer tussen Groningen en Assen geen hinder.