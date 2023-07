Brand veroorzaakt gat in het dak van gebouw aan Ulgersmaweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een gebouw aan de Ulgersmaweg in de stad heeft maandagavond brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.15 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Op onze meldkamer kwam een melding binnen van iemand die rookontwikkeling en vuur op het dak van een gebouw zag”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Toen wij arriveerden zijn we direct op onderzoek uitgegaan. Daaruit bleek dat er brand is ontstaan in een IBC-container die onder het dak stond. Door die brand werd het dak aangestraald en is het vuur door het dak heen gebrand.”

Oorzaak onbekend

De brandweer had het vuur snel onder controle. “Wel is er een gat in het dak ontstaan. Stichting Salvage is gewaarschuwd. Zij komen naar de Ulgersmaweg om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Over de oorzaak is nog niets bekend.” IBC-container worden in de regel gebruikt om vloeistoffen in op te slaan. Of de container gevuld was, en zo ja met welke stof, is bij de woordvoerder onbekend. “Uiteraard willen ook wij weten wat er gebeurd is. Daar gaan we dus onderzoek naar doen.”

Door omstanders werd er flinke zwarte rook gezien. Volgens de woordvoerder komt dit omdat het om een dak gaat waarbij er bitumen is gebruikt als dakbedekking. “Als dit gaat branden, dan ontstaat er zwarte rook.” Door de brand was de Ulgersmaweg enige tijd volledig afgesloten. Volgens nieuwsfotografen wordt het getroffen gebouw gebruikt voor paintball-activiteiten.