Brand in CV-ketel in woning Akerkhof

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan het Akerkhof in de stad heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 00.10 uur binnen bij de hulpdiensten waarop direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen wij arriveerden hadden de bewoners het pand al veilig kunnen verlaten”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Wij zijn in de woning op onderzoek uitgegaan. Tijdens de verkenning zijn op een brand in de CV-ketel gestuit. Het vuur hebben we snel kunnen blussen.”

Door de brand is er schade ontstaan in de woning. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak is niets bekend. Vanwege de brand was de straat enige tijd afgesloten.