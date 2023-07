Bram Buigel komt net tekort op 800 meter in Dublin en wordt tweede

De finale van de 800 meter. Foto: still uit stream

Hardloper Bram Buigel van Groningen Atletiek is tweede geworden op de 800 meter op de Morton Games die dit weekend in het Ierse Dublin worden gehouden. De eerste prijs ging naar John Fitzsimons uit Ierland.

De wedstrijd vond plaats kort na een felle regenbui op een nog natte baan. Kevin McGrath was al snelste weg, maar gaf de strijd na één ronde op. Door zijn opgave kwam Harry Purcell op kop te liggen. In de laatste vierhonderd meter groeide ook zijn voorsprong. Toch ging het voor hem in de laatste bocht mis. In een spannende finale wist Fitzsimons uiteindelijk als snelste over de streep te komen in een tijd van 01:46.55. Buigel werd knap tweede in een tijd van 01:46.76.

Balazs Vindics ging met de derde prijs naar huis en zette een tijd van 01:46.96 op de klokken. De Morton Games worden jaarlijks gehouden en vinden plaats in het Morton Stadium Santry in Dublin.

Bekijk hier beelden van de wedstrijd: