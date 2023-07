Bouw gestart van zonnepark met directe verbinding naar UMCG

Zonneweide UMCG. Foto: Henk Veenstra

Bij bedrijventerrein Roodehaan is woensdag de bouw begonnen van een zonnepark met een rechtstreekse kabelverbinding met het UMCG.

Wethouder Philip Broeksma en Pieter Fennema, directeur Financiën van het UMCG, hebben woensdag het eerste zonnepaneel van het zonnepark geplaatst. Het bijzondere aan het park is de directe kabelverbinding met het bedrijventerrein van het ziekenhuis aan de Jeverweg. De kabel is 3,5 kilometer lang.

“Dankzij de koppeling met het zonnepark zetten we als UMCG een enorme stap als het gaat om het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen,” aldus Pieter Fennema. Het zonnepark voorziet in zo’n 30 procent van de jaarlijkse stroombehoefte van het ziekenhuis. Het park wordt waarschijnlijk komend najaar opgeleverd.

“We willen in 2035 CO2-neutraal zijn,” zegt wethouder Philip Broeksma: “Ik ben blij dat het UMCG als één van de grootste stroomverbruikers in Groningen onze ambitie omarmt en een bijdrage levert aan deze doelstelling.” De totale capaciteit van 22 Megawatt zal het publieke stroomnet in Groningen nauwelijks belasten.