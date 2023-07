Boot gestolen op Paterswoldsemeer, eigenaar achtervolgt dieven

Foto: 112groningen.nl

Politieagenten hebben zondagochtend ter hoogte van de Parkbrug twee personen aangehouden die verdacht worden van diefstal van een boot. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

De boot werd eerder in de ochtend gestolen op het Paterswoldsemeer. De eigenaar ontdekte de diefstal tijdig en besloot de dieven te volgen. Ondertussen werd er contact opgenomen met de politie. Op het Hoornsediep, bij de Parkbrug, wisten agenten de dieven tot stoppen te dwingen. Ze werden vervolgens aangehouden en zijn overgebracht naar het politiebureau.

De politie doet verder onderzoek in de zaak. In de boot werd ook een brommer aangetroffen. Deze is door agenten uit de boot gehaald. Het is onbekend of het voertuig in beslag is genomen.