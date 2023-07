“Blij dat OV-bureau bezuinigingen terugdraait, maar we zijn er nog niet”

Een bus in Onnen (Foto: Bram Koster)

Een aantal geplande bezuinigingen in de nieuwe busdienstregeling gaan toch niet uitgevoerd worden. De politiek reageert voorzichtig positief.

“Ik denk dat het een goed teken is”, vertelt raadslid Hans de Waard van de SP. “Afgelopen voorjaar werd bekendgemaakt dat er flink gesneden zou worden in ritten en dienstregeling. Daar is veel bezwaar tegen gekomen. Vanuit onze gemeente, vanuit de provincie, vanuit de gemeente Westerkwartier en ook reageerden inwoners kritisch. Dat het OV-Bureau nu zegt, we gaan voor onze inwoners staan, daar zijn we blij mee. Het past ook bij een motie die onlangs is aangenomen bij het debat over het gaswinningsrapport, dat voorzieningen in Groningen niet achteruit mogen gaan. Deze beslissing valt in die lijn, dus je kunt zeggen dat er licht gloort aan het einde van de tunnel.”

Bezuinigingen OV-Bureau

Eind april wilde het OV-Bureau een streep zetten door acht buslijnen als de gemeente en de provincie Groningen niet met extra geld over de brug zouden komen om deze lijnen in stand te houden. Maar een motie in de Provinciale Staten zorgde ervoor dat de provincie, die aandeelhouder is van het OV-Bureau, een stokje moest steken voor de geplande bezuinigingen, en op zoek moet naar geld om de buslijnen in stand te houden. Provinciale Staten beslist komende woensdag over de dekking voor de uitvoering voor de motie, maar de buslijnen zijn alvast weer met potlood ingetekend. Dat betekent concreet dat buslijn 8 tussen het Hoofdstation en Hoogkerk alsnog behouden blijft. Ook lijn 19 tussen de Vestdijklaan en Europapark blijft bestaan. Daarnaast blijft lijn 107 rijden tussen Stadskanaal en Stad.

Dennis Ram (PVV): “Als gemeente hadden we de mogelijkheid om 2,2 miljoen euro te investeren”

Dennis Ram is fractievoorzitter van de PVV: “Ik vind het positief dat er geluisterd wordt naar de geluiden vanuit de samenleving. Maar ik blijf het een gemiste kans vinden dat we als gemeente zelf geen geld hebben bijgelegd. Groningen heeft het meest linkse College dat je je maar kunt bedenken. Als gemeente hadden we de mogelijkheid om 2,2 miljoen euro bij te leggen om het openbaar vervoer een impuls te geven. En dan zegt de wethouder dat hij dat niet van plan is, en we daarvoor beter naar Den Haag kunnen kijken. Nou, het gevolg zie je. Het kabinet is gevallen, en afhankelijk of een onderwerp controversieel wordt verklaart of niet, kan het zo maar zijn dat er helemaal geen geld uit Den Haag komt. Dat er nu niet bezuinigd gaat worden is omdat het OV-Bureau inteert op haar eigen vermogen. Maar dat kun je ook als een boomerang zien, die vroeg of laat terug gaat keren.”

“Tijdens de coronacrisis bleven bussen maar leeg rondrijden”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer liet tijdens dit debat weten dat het niet aan de gemeente is om geld uit te trekken omdat het openbaar vervoer gesubsidieerd wordt door het Rijk, en het geld naar de provincie gaat. Ram: “Ik vind de volgorde niet goed. Tijdens de coronacrisis hebben we gezegd, ga nu schrappen in lijnen. Bussen rijden leeg rond. Er zit niemand in. Al dat geld, dat je toen had kunnen besparen, hadden we kunnen gebruiken als spaarpotje, als buffer, om nu gigantisch te investeren in het openbaar vervoer. Maar nu kan dat niet omdat het geld op is.”

“Als je mensen eenmaal uit de bus hebt gejaagd, komen ze niet snel terug”

De fractievoorzitter van de PVV vertelt verder: “Het openbaar vervoer is voor veel mensen de poort naar de maatschappij. Als een buslijn er niet meer is, of je gaat bezuinigingen op ritten, dan gaat men op zoek naar alternatieven. De jeugd pakt een scooter. Andere mensen gaan meer thuiswerken of er wordt een tweedehands auto gekocht. Als je eenmaal de mensen uit een bus of trein hebt gejaagd, dan komen ze maar heel moeilijk weer terug.” Ook bij de landelijke verkiezingen in november zal het onderwerp een belangrijk punt worden: “Bij de PVV bestaat het verkiezingsprogramma altijd uit tien punten. Ik weet niet of het daar onderdeel van gaat zijn, maar de leefbaarheid in de stad en op het platteland, dat is voor ons wel heel belangrijk. Vanuit Groningen hebben we ook contact gezocht met onze collega’s in Den Haag. Dus dit onderwerp staat zeker op de agenda.”

Hans de Waard (SP): “Winst maken op openbaar vervoer is een utopie”

Ook bij de SP staat het onderwerp op de agenda. Hans de Waard: “Wij willen graag meer en betaalbaarder openbaar vervoer, waarbij we ook kritisch willen kijken naar de monopolypositie van de NS. Wij vinden dat dit in publieke handen moet komen. Je merkte het onlangs ook toen de buschauffeurs staakten. Door de marktwerking zijn de werkomstandigheden achteruit gegaan. Iedere keer wordt de kaasschaaf er langs gehaald en blijft er minder over. Winst maken op openbaar vervoer is een utopie. En we zouden ook echt moeten gaan kijken naar hoe ze het openbaar vervoer in Duitsland en Luxemburg regelen. Luxemburg is een kleiner land, maar daar is het gratis. En in Duitsland zijn er mooie initiatieven om het openbaar vervoer te stimuleren. Dat kunnen wij ook. En als landelijke partij gaan wij ons daar sterk voor maken.”