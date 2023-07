Bijzonder zomerconcert in Akerk: “Er zal een jong geluid klinken”

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

In de Akerk vindt zaterdagavond het concert ‘When Bach meets Johann Adolf Hasse’ plaats. Een concert van het Luthers Bach Ensemble op initiatief van de Akerk.

“We zijn er helemaal klaar voor”, vertelt Tymen Jan Bronda van het Luthers Bach Ensemble. “Maar het is wel een heel bijzonder project dat gaat klinken. We werken namelijk samen met studenten van het Prins Claus Conservatorium. Zij zijn uitgenodigd om mee te zingen als solist en korist. En waarom is dat bijzonder? Nou, het gaat om jonge mensen die weinig routine hebben. Daarom is het een uitdaging. Maar wat zo ontzettend mooi is, is dat door hun aanwezigheid het geluid veel jonger en helderder klinkt. Het gaat daarom een heel bijzonder concert worden. Je krijgt een heel ander geluid te horen.”

“Voorliefde”

Tijdens het concert staan de werken van Johann Adolf Hasse centraal. Op het programma onder andere het ‘Alma Redemptoris Mater à contralto solo con violini e basso’ en ‘Symphonie á 4, op. 5. No.6 in g kleine terts’. “Hasse leefde van 1699 tot 1783. Eigenlijk kun je zeggen dat deze Hasse er voor verantwoordelijk is dat de opera in Duitsland geliefd werd. Dat we werken van Hasse ten gehore brengen komt door de voorliefde die mijn collega, en countertenor, David van Laar, voor de werken heeft. Wat overigens ook leuk is om te vertellen is dat Hasse en Johann Sebastian Bach elkaar kenden. Het verhaal gaat dat Bach bij een concert van Hasse is geweest, en dat Hasse de volgende dag bij een orgelconcert aanwezig was. Of ze elkaar heel goed kenden, dat betwijfel ik, maar ze kenden elkaar.”

Kaartjes

Naast werken van Hasse worden er daarom zaterdagavond ook werken van Bach gezongen en van Dietrich Buxtehude. “We hebben vrijdag gerepeteerd, en wat ik al zei, het is een uitdaging, maar het klinkt zo ontzettend mooi. Er zijn voor vanavond ook nog kaartjes beschikbaar. Via onze website kunnen toegangskaartjes gekocht worden.” Het concert in de Akerk begint om 20.00 uur.

Beluister en bekijk hier beelden van de repetitie van vrijdag: