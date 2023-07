Bewoners teleurgesteld over bezoek minister aan Gerrit Krolbrug: “Wij wisten van niks”

Foto: Rieks Oijnhausen

Omwonenden van de Gerrit Krolbrug zijn teleurgesteld in minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Tijdens een werkbezoek aan de brug was iedereen aanwezig, maar niet het bewonersplatform Gerrit Krolbrug.

“Ik moest maandag van de media vernemen dat de minister op bezoek was”, vertelt Chris van Malkenhorst van het bewonersplatform. “En dan denk ik, ik woon op vijf minuten afstand. Je had mij toch even kunnen bellen? Dan hadden wij onze visie ook met de minister kunnen delen. Ik vind dit heel jammer.” Van Malkenhorst heeft inmiddels contact gehad met Broeksma en directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat. “De Ruig belde mij uit eigen beweging op. Dat vond ik heel sympathiek. Hij kon zich ook in onze teleurstelling vinden en gaf toe dat het anders had gemoeten. Dat ze het gewoon vergeten waren.”

“De minister en wethouder hebben een enorme kans gemist”

Broeksma liet aan Van Malkenhorst weten dat het bezoek vrij onverwacht kwam: “De minister was hier vanwege een bezoek aan het Suikerunieterrein, en wilde ook even van gedachten wisselen over de Gerrit Krolbrug. De insteek was een kort bezoek, en men wilde niet een oploop creëren. Maar persoonlijk vind ik het heel gek. Een partij die strijdt voor een oplossing breng je niet op de hoogte. Wat mij betreft hebben zowel de minister als de wethouder een enorme kans gemist. Ze hebben het niet goed aangevoeld.”

“Minister is geïnteresseerd in onze oplossing”

Op de vraag of het bewonersplatform nu nog wel aan tafel wil met de partijen is Van Malkenhorst duidelijk: “We blijven aan tafel. We kunnen weglopen, maar dan hoor je helemaal niks meer, en kun je ook niks meer. Daarnaast stemmen de geluiden die we van beide partijen horen hoopvol. De wethouder heeft gezegd dat hij vol blijft strijden voor een oplossing. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de minister oog heeft voor het probleem, en dat hem duidelijk is geworden dat er wat moet gebeuren. Eind dit jaar wil men de hellingbanen operationeel hebben. Daarbij is er gezegd dat de minister ook geïnteresseerd is in onze oplossing om een tijdelijke oeververbinding op honderd meter afstand van de brug aan te leggen.”

“Minister kijkt naar een oplossing”

Want daar zit het probleem. Om de huidige fietsbrug toegankelijker te maken voor mensen die minder mobiel zijn moeten er hellingbanen komen. Maar de hellingbanen en de fietsbruggen moeten weg wanneer de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint. Dat zou betekenen dat er gedurende een aantal jaren geen oeververbinding beschikbaar is op deze locatie. Van Malkenhorst: “Dat is onbestaanbaar. De minister heeft gezegd dat hij kijkt naar een oplossing. En welke dat wordt? Of onze oplossing, of een constructie via de Busbaanbrug of helemaal niks als het teveel geld gaat kosten. Dat weten we nu nog niet.”

“We kunnen niet zonder oeververbinding”

Van Malkenhorst herhaalt dat niets geen oplossing is: “Neem het CSG Wessel Gansfort. Een grote middelbare school. Die kinderen moeten dan voor een aantal jaren via de Noordzeebrug of via de Oostersluis. Dat gaan ze niet doen. Een groot deel zal met auto’s worden gebracht. Dus meer verkeer op de weg, gevaarlijke omstandigheden, milieuvervuiling. Alles wat je niet wilt.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat.