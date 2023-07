Bewoner sluit zichzelf buiten terwijl een pannetje op het vuur staat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zondagavond in actie komen aan de Waterloolaan. Daar stond een pannetje op het vuur terwijl de bewoner zichzelf buiten had gesloten. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een buitensluiting kwam rond 18.00 uur binnen waarop een hoogwerker naar het adres werd gestuurd. “De bewoner was even naar buiten gelopen, waarbij achter hem de deur in het slot viel, terwijl de sleutels binnen lagen”, vertelt Wind. “Ondertussen stond er in de woning een pan op het vuur. De brandweer kwam daarom snel ter plaatse. Met behulp van de hoogwerker hebben brandweerlieden via het balkon de woning kunnen betreden.”

In de woning werd de pan snel van het vuur gehaald. “Men was er op tijd bij, en problemen werden voorkomen. Vanwege de actie was de straat enige tijd afgesloten.”