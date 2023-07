Bemanningsleden van brandend schip naar Gronings ziekenhuis

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een aantal bemanningsleden van het vrachtschip waarop afgelopen nacht brand uitbrak, is overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.

Op het vrachtschip, met een kleine 3.000 auto’s aan boord, ontstond een brand, die zich snel verspreidde. Het schip bevond zich op zo’n 30 kilometer ten noorden van Ameland. Aan boord waren 23 opvarenden. Die zijn door reddingsboten uit zee gered of door helikopters van boord gehaald. Eén van de opvarenden heeft het niet overleefd. Zestien anderen hebben brandwonden of botbreuken opgelopen, of kampen met ademhalingsproblemen.

De opvarenden zijn naar Groningen Airport Eelde en Lauwersoog vervoerd. De gewonden kwamen voor behandeling in ziekenhuizen in Groningen, Drachten, Leeuwarden en Emmen terecht.

Gevreesd wordt voor een milieuramp, mocht het 200 meter lange schip zinken. Er wordt van alles aan gedaan om dat te voorkomen.