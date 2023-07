Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Een bedrijfspand aan de Koningsweg werd vrijdagmiddag kort ontruimd. In het gebouw werd een vreemde lucht geroken, waarop de brandweer werd ingeschakeld.

Die kwam er al snel achter dat er iets mis was in de verlichtingsinstallatie van het pand. Een voorschakelaar van een tl-buis was doorgebrand en veroorzaakte de brandlucht.

De brandweer ventileerde het gebouw en nam na een korte inzet haar vertrek. Daarna konden de medewerkers van het bedrijf weer aan de slag.