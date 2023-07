Be Quick in gemengde vierde divisie vooral tegen oostelijke clubs

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Kampong

Be Quick 1887 is voor komend seizoen ingedeeld in de vierde divisie D. De tegenstanders komen vooral uit Overijssel en Gelderland.

Het is voor het eerst dat zaterdag- en zondagclubs in de vierde divisie tegen elkaar spelen. De clubs maken zo minder kilometers en spelen meer derby’s. Verre reizen naar bijvoorbeeld Zuid Holland, zoals in de afgelopen seizoenen, zijn er voor Be Quick door de mix niet meer bij. Daarnaast is er een trend dat veel clubs de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal maken, waardoor de kwaliteit op zondag afneemt.

Omdat afgelopen seizoen veel noordelijke clubs degradeerden uit de vierde divisie zaterdag en zondag zijn er voor Be Quick maar twee derby’s. Die zijn tegen de zaterdagclubs Buitenpost en het gepromoveerde Pelikaan S uit Oostwold. De Groningers spelen daarnaast tegen Rohda Raalte en Heino, die vorig seizoen bij Be Quick in de competitie zaten. Longa’30 uit Lichtenvoorde komt over uit de zuidelijke vierde divisie zondag.

VVOG uit Harderwijk en Excelsior’31 uit Rijssen degradeerden afgelopen seizoen uit de derde divisie zaterdag en spelen dit seizoen ook in de vierde divisie D. AZSV uit Aalten, Berkum uit Zwolle, DETO uit Vriezenveen en SDV Barneveld speelden net als Buitenpost vorig seizoen in de vierde divisie zaterdag en nu in 4D.

Vijf clubs uit de eerste klasse promoveerden naar de vierde divisie D. Dat zijn naast Pelikaan S, MASV uit Arnhem, TVC’28 uit Tubbergen, Quick’20 uit Oldenzaal en Scherpenzeel.

Omdat ongeveer de helft van de clubs in 4D principiële zaterdagclubs zijn, speelt Be Quick veel thuiswedstrijden op zaterdag. Die staan zaterdagavond gepland, maar Be Quick bekijkt of die wedstrijden toch in de middag gespeeld kunnen worden.

Overige indelingen

De indelingen van de eerste klasse en lager worden volgende week bekend gemaakt. Daar zijn wel veel derby’s te verwachten. Zo spelen Oranje Nassau, PKC’83, Velocitas, GRC Groningen en GVAV Rapiditas samen in een gemengde eerste klasse. In de tweede klasse en lager blijft voorlopig nog wel een scheiding tussen het zaterdag en zondagvoetbal.