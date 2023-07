Be Quick 1887 is coulant en speelt tegen alle zaterdagclubs op zaterdagmiddag

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Heino

Zondagclub Be Quick 1887 gaat de thuiswedstrijden tegen alle zaterdagclubs in de vierde divisie D op zaterdagmiddag spelen. Dus ook tegen de niet-principiële zaterdagverenigingen.

Komend seizoen spelen de zaterdag en zondagclubs in de derde en vierde divisie en in de eerste klassen voor het eerst tegen elkaar. Zo worden de reisafstanden minder en zijn er meer derby’s.

Maar een groot deel van de zaterdagclubs zijn zogeheten principiële zaterdagverenigingen en die hebben het recht om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. Maar er zijn ook niet-principiële zaterdagclubs. Die kregen woensdagavond in Zwolle bij een bijeenkomst van de clubs in de vierde divisie D van de KNVB te horen dat zij de uitwedstrijden tegen zondagclubs op zondag moeten spelen als de zondagvereniging dat wil.

Rechter

Het gaat om Quick’20 uit Oldenzaal, VVOG uit Harderwijk, Scherpenzeel en Buitenpost. Quick’20 heeft er geen problemen mee, maar de rest in meer of mindere mate wel. Buitenpost heeft in de Friese media zelfs gezegd desnoods naar de rechter te stappen.

Maar Be Quick is tot nu toe als enige zondagclub coulant naar alle zaterdagverenigingen: “We willen niet ingewikkeld doen”, aldus Be Quick voorzitter Johan Vreeken. “En als iedereen niet zo moeilijk doet, wordt het een hele mooie competitie”.

Namiddag

Be Quick 1887 gaat deze wedstrijden niet om 14.30 of 15.00 uur of in de avond spelen, maar om 16.15 uur. “Dat heeft te maken met de veldbezetting”, aldus Vreeken. “Het is op zaterdag erg druk met de jeugd. Maar we willen ook niet in de avond spelen omdat de publieke belangstelling dan niet overdreven positief is. In de namiddag hopen we dat mensen blijven hangen en dat we meer publiek trekken”.

Niet alleen zaterdagclubs hebben moeite om op zondag te spelen. De zondagclubs hebben ook bezwaren om op zaterdag te acteren. Dit vanwege de jeugdwedstrijden op hun complex en omdat sommige spelers op zaterdag werken. “We zijn een zondagclub”, vervolgt Vreeken. “Dus de wedstrijden tegen andere zondagclubs spelen we ook op zondag”.

Be Quick begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Buitenpost op zaterdag 26 augustus. Dan volgt een thuiswedstrijd tegen Longa’30 uit Lichtenvoorde. Die wordt op zondag 3 september afgewerkt.