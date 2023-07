Basketballen in Noorderplantsoen opnieuw onmogelijk gemaakt met hangslot

Voor de tweede keer in korte tijd kon er zaterdag niet gebasketbald worden op het speelveldje in het Noorderplantsoen. Het basketbalnet was met een hangslot vastgemaakt. Dat meldt stadsblog Sikkom.

De netten op het basketbalveld zijn van staal. Met een fietsslot was het net vastgemaakt, waardoor een basketbal er niet doorheen kon. Vorige maand gebeurde dit voor het eerst. Toen was het net met een hangslot vastgemaakt. Een groep die zaterdagmiddag wilde basketballen op het veldje liet zich niet tegenhouden en heeft net als vorige maand het slot met een slijptol verwijderd.

Wie er achter de acties zit is onbekend. In een reactie aan Sikkom laat de groep weten dat men soms klachten krijgt van omwonenden omdat men te luidruchtig is. Naar eigen zeggen probeert men dan stiller te doen. Daarnaast sluit men niet uit dat het wellicht om kattenkwaad gaat.