Bart Zwiers: “Er is veel te doen in de natuur”

Foto: Johannes Rienks

We zitten midden in de zomer en de schoolvakanties zijn begonnen. Boswachter Bart Zwiers vertelt in de OOG Ochtendshow over de plaatsen waar we in de vakantie mooie wandelingen kunnen maken rondom Groningen.

Een mooie plek ligt net ten zuiden van de stad op de grens met Paterswolde, het landgoed De Braak. Volgens Bart staat daar alles mooi in bloei en is het een goede plek om te wandelen. Een mooie plek met veel speelnatuur voor kinderen ligt bij Kardinge en heet de OERRR. Hier kunnen ze allerlei activiteiten doen en op een leuke manier kennis maken met de natuur.

In de Onlanden kun je ook veel bekijken en beluisteren volgens Bart. Bijvoorbeeld vanaf de uitkijktoren, waar je onder andere de grazende koeien en paarden kunt bekijken.

Vogelgriep

Wanneer Zwiers wordt gevraagd over de vogelgriep in De Onlanden vertelt hij dat de situatie wat beter is geworden. In de afgelopen tijd hebben heel wat vogels het leven gelaten, in de piek zelfs honderden vogels per dag. Met name bij koksmeeuwen heeft de ziekte hard toegeslagen. Zo is ca. 60% van die populatie overleden, vertelt hij.

De situatie is in De Onlanden nu verbeterd, maar als je dode vogels tegenkomt moet je nog wel voorzichtig zijn, stelt Zwiers. Hij raadt dan ook sterk aan geen dode vogels op te pakken. Ook is zijn advies om huisdieren zoals honden goed in de gaten te houden en voorkomen dat ze de vogels aanraken.

Waterbeleid moet worden aangepast

Zwiers pleit ook voor een beter beheer van de natuur. Met als voorbeeld het grondwaterniveau dat nog steeds te laag is en voor problemen zorgt. Het landschap is nog steeds teveel ingericht op het afvoeren van water, waardoor de reserves op grotere diepten minder gemakkelijk worden aangevuld. Daarnaast zorgt het ook voor dat zuurstof in het veen terecht komt, waardoor het verbrandt. Dat zorgt dan voor een ongekende CO2-uitstoot: één hectare veen staat voor 150.000 km autorijden, vertelt de boswachter.

Flora en fauna staan er mooi bij

Het is zomer, dus de natuur staat er mooi bij. Ondanks de zorgen is het dus zeker wel de moeite om hiervan te genieten. Naast de flora heeft Zwiers ook nog enkele mooie verhalen over de dieren in de gebieden. Zelfs de wolf zou er gezien zijn in Landgoed De Braak.

Wil je het interview van Bart Zwiers in de OOG Ochtendshow terugluisteren? Dat kan hieronder.