Badkuip achter stationsgebouw verandert in bouwkuip

Foto via Groningen Bereikbaar

Het waterballet achter het stationsgebouw van het Hoofdstation Groningen is bijna voorbij. De ‘badkuip’ waarin de afgelopen weken onderwaterbeton is gestort wordt over twee weken leeggepompt, waarna er gewerkt kan worden in de tweede bouwkuip.

De afgelopen weken werkte aannemer Strukton Civiel verder aan de bouwkuip achter het stationsgebouw. Dat is de tweede die achter het hoofdstation is aangelegd. In 2021 werd al een eerste bouwkuip afgerond. In de bouwkuipen komen een ondergrondse voetgangerspassage, een fietstunnel en een fietsenstalling.

In de tweede bouwkuip, met een oppervlakte van bijna vierduizend vierkante meter, is vorige week een vloer van 2.600 onderwaterbeton gestort. Dat gebeurt onder water, zodat de muren constant onder druk blijven staan. Nadat duikers controleerden of het beton goed terecht kwam en zich netjes gedroeg, moet de vloer uitharden. Dat duurt tot eind volgende week. Daarna wordt de ‘badkuip’ veranderd in een bouwkuip, zodat de aanleg van de onderdoorgang verder kan.

Gele chauffeurskantine, roze seinhuis

Naast het werk aan de bouwkuip kreeg ook het nieuwe buschauffeursverblijf aan de zuidkant van de bouwplaats een opvallend Gronings tintje. De buitenwanden van het chauffeursverblijf is bemetseld met gele steentjes. Het monumentale seinhuis van het hoofdstation, wat sinds mei vorig jaar ‘geparkeerd’ staat bij perron 3, kreeg juist een iets minder karakteristieke kleur.

De kenmerkende groene kleur is inmiddels veranderd in zalmroze. Hoewel het kekke kleurtje een aparte aanblik geeft, zijn zorgen over afbreuk aan het monument niet nodig: het gaat om een laag primer, die het seinhuis moet beschermen tegen roest. Als de opknapbeurt van het seinhuis klaar is, komt er gewoon weer diepgroene verf terug op het monumentale gebouw.

Rustige zomer op bouwplaats

Volgens Groningen Spoorzone en ProRail wordt het tijdens de zomervakantie wat rustiger op de bouwplaats. Er worden voorbereidingen getroffen voor het leegpompen van de bouwkuip. Na de zomer (vanaf 21 augustus) wordt de scheidingswand tussen de twee kuipen weggehaald, waardoor er één grote ruimte van 8.400 vierkante meter ontstaat.