Automobilist vlucht voor politie en veroorzaakt spookrijdend meerdere ongelukken

Foto via Politie.nl

Politieagenten in Lelystad hebben zondagmiddag een 26-jarige man uit Groningen aangehouden nadat hij eerder op de vlucht was geslagen. Dat meldt Omroep Flevoland.

Agenten waren bezig met een controle en zagen de automobilist met 140 kilometer per uur over de A6 bij Lelystad rijden. Daarbij reed de man meerdere keren over de vluchtstrook. De automobilist kreeg daarop een stopteken en gaf daar aanvankelijk gehoor aan. Hij sloeg hij daarna echter toch op de vlucht. De Groninger verliet de snelweg om via de Larserweg richting Zeewolde te rijden. Agenten zetten daarop de achtervolging in. Ter hoogte van de Vogelweg keerde de Groningen om, waarbij hij tegen het verkeer in weer richting de A6 reed.

Bij het spookrijden ontstonden meerdere botsingen met voertuigen. Eén persoon raakte gewond en moest met nekklachten naar het ziekenhuis worden gebracht. Omdat de situatie te gevaarlijk werd staakten de agenten de achtervolging. Uiteindelijk kon hij alsnog worden klemgereden ter hoogte van de Anthony Fokkerweg in Lelystad. De man is aangehouden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig waardoor politiemensen genoodzaakt waren om een taser te gebruiken.