Automobilist knalt tegen boom op Trompsingel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Trompsingel is in de nacht van zondag op maandag een automobilist op een boom geknald. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 00.30 uur. “De automobilist kwam vanaf de Griffeweg en reed richting het Hoofdstation”, vertelt Wind. “Ter hoogte van de Oosterpoort ging het mis, waarbij de auto tot stilstand kwam tegen een boom.” Op basis van de eerste meldingen werd behalve een ambulance en de politie ook de brandweer naar de locatie gestuurd. “De schade aan het voertuig is groot, maar ondanks dat was de bestuurder niet bekneld komen te zitten. De persoon is door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. “Ook een boot is beschadigd geraakt. De automobilist heeft ook een stroomkast geraakt, en een deel van die kast is op de boot terecht gekomen.”