Foto: 112 Groningen

Op het Damsterdiep is vrijdagmiddag een automobilist gewond geraakt bij een kop-staartbotsing.

De toedracht voor de forse botsing is niet bekend. De bestuurder van het achteropkomende voertuig liep letsel op bij het ongeluk en is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Eén rijstrook van het Damsterdiep werd tijdelijk afgezet in verband met het ongeluk. De politie regelde het verkeer en zette de aanrijding op papier.