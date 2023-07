Automobilist gewond bij verkeersongeluk Engelbert

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Woldjerspoorweg bij Engelbert is maandagavond een automobilist gewond geraakt toen zijn wagen van de weg raakte.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 22.00 uur tussen Engelbert en het Break Out Grunopark. “Door nog onbekende oorzaak is een auto van de weg geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Wij zijn samen met de ambulance, brandweer en het Mobiel Medisch Team, MMT, ter plaatse. De weg is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.”

Volgens nieuwsfotografen kwam het MMT in de traumahelikopter ter plaatse. “De auto is in de bosschages terecht gekomen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ambulanceverpleegkundigen hebben samen met het MMT het slachtoffer gestabiliseerd.”

