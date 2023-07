Automobilist die commotie veroorzaakte in Paddepoel was onder invloed

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De automobilist die vrijdagavond een scooterrijder aanreed in de wijk Paddepoel verkeerde onder invloed. Dat meldt de politie zaterdag.

In de avonduren kregen de hulpdiensten een melding binnen van een verkeersongeluk op de Pleiadenlaan. Een automobilist was tegen het verkeer ingereden, had een paal geramd en had een scooterrijder geschept. De bestuurder van de auto werd door omstanders overmeesterd en daarna door agenten aangehouden. Volgens de politie gaat het om een 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt verdacht van het rijden onder invloed. Hij wordt zaterdag verhoord.

Stadsblog Sikkom meldt dat de verdachte uit de richting van Selwerd kwam. Op de Eikenlaan ging het maar net goed. Ooggetuigen laten weten dat een vrouw op een haar na werd gemist door de automobilist.