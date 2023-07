Autobrand in parkeergarage Pathé Bioscoop snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de parkeergarage van de Pathé Bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Bij een auto die geparkeerd stond in de garage werd lichte rookontwikkeling gezien”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Wij hebben deze brand snel onder controle weten te brengen. Het is bij mij onbekend wat er in de brand heeft gestaan, maar er zijn in ieder geval geen vlammen zichtbaar geweest.”

Walburg prijst de goede samenwerking. “Er is melding gemaakt van de brand waarop het ontruimsignaal van de garage in werking is getreden. Toen wij arriveerden was de garage leeg. De bioscoop hoefde niet ontruimd te worden, maar daar hebben we wel goed contact over gehouden. Vanaf de meldkamer hebben we contact gehouden met de melder, waarbij er aangegeven is dat als er rook uit de ventilatieroosters zou komen, dat er direct overgegaan zou worden tot ontruiming. Dit bleek echter niet nodig.”