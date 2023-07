Auto ramt vluchtheuvel en rijdt scooter aan in Paddepoel; omstanders overmeesteren vluchtende bestuurder

Foto: Politie.nl

Een automobilist reed vrijdagavond met hoge snelheid tegen een vluchtheuvel op de kruising van de Dierenriemstraat en de Pleiadenlaan. Na de botsing met de vluchtheuvel reed de bestuurder ook nog een scooter aan. De bestuurder werd aangehouden door de politie, nadat de vluchtende man werd overmeesterd door omstanders.

Hoewel het ongeluk niet voor slachtoffers lijkt te hebben gezorgd, liet de bestuurder wel een flinke ravage achter op de kruising. Hoewel de officiële toedracht van het ongeluk niet is bevestigd, blijkt uit video’s van het ongeluk die rondgaan op sociale media dat de bestuurder waarschijnlijk onder invloed was tijdens het ongeluk.

De automobilist is in ieder geval tegen het verkeer in over de Dierenriemstraat langs Winkelcentrum Paddepoel gereden. Na het ongeluk met de scooter kwam de auto tot stilstand op de Pleiadenlaan. De bestuurder probeerde na het ongeluk om weg te vluchten, waarna omstanders de man tegen de grond werkten op de kruising. Daardoor kon de politie de veroorzaker van het ongeluk aanhouden.