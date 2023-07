Aurora Festival: muzikale kweekvijver voor jong talent

Aurora Festival ochtendconcert

De muzikale evenementen rondom het Aurora Festival vinden plaats van 19 tot en met 28 juli. Het festival bestaat uit een concertserie en een Summer Academy voor jong talent.

Dagelijks worden verschillende concerten georganiseerd en kun je terecht voor individuele lessen en masterclasses voor diverse instrumenten. Artistiek leider Paul Komen van het Aurora Festival is te gast tijdens de OOG Ochtendshow.

Unieke positie

Het Aurora Festival ontstond in 1997 toen er nog weinig kamermuziekfestivals bestonden. Ondanks dat er veel festivals bij zijn gekomen, neemt het Aurora Festival een unieke positie in wegens het programma en het ontvangen van jong talent. ‘Inmiddels zijn we 26 jaar verder en nog steeds springlevend’, vertelt artistiek leider Paul Komen. Tijdens de Summer Academy wordt tien dagen lang hard gewerkt om de techniek van de muzikanten te verbeteren.

Latijns-Amerika

Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan muziek uit Latijns-Amerika. ‘Iedereen kent Astor Piazzolla, maar daar houdt het ook mee op’, vertelt Komen. Op het programma staan wandelconcerten. Na het eerste concert kan het publiek rustig wandelen en nagenieten van de muziek. Later in de avond is het tweede concert.

Summer Academy

‘Vanaf het begin af aan hebben we een hele Summer Academy georganiseerd voor jonge talenten.’ Deze muzikanten krijgen les van musici die later zullen optreden tijdens het festival. Soms mogen de jonge talenten zelf ook meedoen tijdens een concert wanneer blijkt dat ze aan het niveau voldoen. Talentontwikkeling van aanstormend talent staat centraal tijdens dit festival.

Paul Komen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: