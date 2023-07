Assenaar (22) gewond bij steekpartij Turfsingel (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Turfsingel is zondagavond 22-jarige man uit Assen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

“Aan het einde van de avond, rond 23.30 uur, kregen we een melding vanuit het ziekenhuis”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er werd gemeld dat er eerder op de avond een steekincident zou hebben plaatsgevonden aan de Turfsingel. Dit zou rond 21.30 uur zijn gebeurd. Het slachtoffer is daarna zelf, ondanks de verwondingen, naar het ziekenhuis gegaan.”

De politie laat maandagochtend weten dat het slachtoffer een 22-jarige man uit Assen is. Het steekincident zou op zondagavond rond 21:30 uur hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek naar het incident loopt nog. Er is nog geen verdachte aangehouden. “Daarnaast kan het zijn dat er nog getuigen zijn van het incident aan de Turfsingel, die we nog niet hebben kunnen spreken. Of dat er omwonenden zijn, die iets hebben gezien of gehoord van het steekincident”, schrijft de politie.

Mensen met tips, beelden of andere informatie die belangrijk kan zijn het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Vermeld zaaknummer 2023187760. Online melden kan ook via dit tipformulier.