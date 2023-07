Angst voor sinkhole Europaweg ontstaan na video-inspectie

Foto: Rieks Oijnhausen

De angst dat er een sinkhole gaat ontstaan bij de Europaweg is gekomen na een video-inspectie die afgelopen week op deze locatie plaatsvond. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Afgelopen voorjaar werd een ondergrondse duiker geraakt bij een boring voor de aanleg van de nieuwe 110kV elektriciteitskabel. Daardoor ontstond een sinkhole. De afgelopen periode is de schade gerepareerd. Om er zeker van te zijn dat alles verholpen is vond afgelopen week een video-inspectie plaats. Uit die inspectie blijkt dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat het volledig veilig is.

Het probleem bevindt zich voornamelijk onder het fietspad. Dit pad werd donderdagavond in allerijl afgesloten. Ook de naastgelegen weg werd afgesloten. Sindsdien kunnen automobilisten niet meer van de Boumabouleverd rechtsaf de Europaweg op rijden. Fietsers en voetgangers maken vanaf donderdag gebruik van de rijbaan. Komende week vindt er een nieuwe inspectie plaats. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe het euvel aangepakt kan worden.