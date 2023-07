Amerikaanse klaviervirtuoos treedt zondag op in de Lutherse kerk

Foto: Walter Gluck

Nathan Laube komt zondag naar Groningen om een concert te geven in de Lutherse kerk. Laube wordt gezien als één van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie.

“Laube gaat onder meer werken van Bach, Bruhns, Buxtehude en Mendelssohn spelen”, laat de organisatie weten. “Van Mendelssohn staat de derde Sonate op het programma en van Bach en Vivaldi zal hij het bekende ‘d klein concerto BMV 596′ ten gehore brengen. Laube werd geboren in 1988. Tegenwoordig is hij universitair hoofddocent orgel aan de Eastman School of Music in New York.

“In 2016 werd hij uitgenodigd om het inwijdingsrecital te geven op het gerestaureerde Harrison & Harrison-orgel van King’s College Chapel in Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. In dat zelfde jaar was hij ook de eerste artist-in-residence van het Müller-orgel van de St. Bavo in Haarlem.” Het concert zondag begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 10 euro en zijn aan de deur te koop.

Beluister hier een concert dat Laube gaf in St. Matthew’s Apostle Cathedral: