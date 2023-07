Alsnog het onderwijs in: “Eigenlijk is het een meisjesdroom”

Er zijn flinke personeelstekorten in het onderwijs, ook in Groningen. Om daar wat aan te doen was er afgelopen vrijdag een training “Zin in lesgeven”. Bij die training kunnen geïnteresseerde mensen ontdekken of werken in het onderwijs wat voor ze is.

“Eigenlijk is het een meisjedroom,” vertelt Monique. Vroeger wilde ze al kleuterjuf worden, maar koos ze na de HAVO toch voor activiteitenbegeleiding en daarna de techniekwereld. Als moeder kwam ze weer vaak op school en begon het vlammetje voor werken in het onderwijs weer te branden. “Dan merk je hoeveel energie je daarvan krijgt. Ik was net zo veel op school dat kinderen begonnen te vragen of mijn bed hier stond.”

Arend Jan Zwarteveen geeft de training. “Het is mijn taak tijdens de training om het docentschap goed voor te doen. Zodat mensen denken: wat hij doet wil ik ook, of wat hij doet wil ik niet.” Als de deelnemers besluiten het onderwijs in te gaan, wacht ze wel een flinke klus. Voor veel mensen betekent het een traject als zij-instromer of een deeltijdstudie naast een baan. “Of dat moeilijk is? Best wel, want je moet een opleiding doen. Maar vinden mensen het ook moeilijk? Niet als je er heel veen zin in hebt. Het is kunnen én willen!”