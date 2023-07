Akkoord over natuurcompensatie bij bouw woningen De Suikerzijde

De bouw van zo’n 5.000 woningen op De Suikerzijde kan doorgaan. Negen Groningse natuurorganisaties en de gemeente Groningen hebben samen een aangepast plak bedacht voor de benodigde natuurcompensatie.

In het oude voorstel voor de ontwikkeling van De Suikerzijde was een aanpassing in weidevogelgebied Polder de Oude Held nodig. De gemeente en de natuurorganisaties hebben nu samen een alternatieve oplossing gevonden.

In totaal is 14 hectare natuurcompensatie nodig voor de water- en meervleermuis die nu in de oude vloeivelden foerageren. Er was al een compensatiegebied van 7 hectare aangewezen, ten zuiden van het spoor Groningen – Leeuwarden. Over het eerste plan voor de overige 7 hectare waren de partijen het niet eens. De natuurorganisaties wilden Polder de Oude Held ontzien en stapten naar de rechter. Daardoor moesten de grondwerkzaamheden voor De Suikerzijde worden uitgesteld.

Er is nu toch een alternatieve oplossing gevonden: het toekomstige park aan de westkant van De Suikerzijde wordt flink aangepast met meer ruimte voor de natuur. De geplande waterpartij wordt groter en een bouwveld naast het park wordt geschrapt. Er komt nu een waterpartij waar vleermuizen kunnen foerageren. Voor hen wordt ook het water van de skivijver en de Merodegraft en Roegeboschtocht verbeterd.