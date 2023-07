Agenten treffen bij conflict man aan met openstaande gevangenisstraf

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die nog een openstaande gevangenisstraf had uitstaan. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de meldkamer was een melding gekomen over een conflict dat gaande was. Agenten zijn daarop naar de locatie te gaan om de situatie te sussen. “We hebben het verhaal aangehoord”, schrijft de politie. Voor de zekerheid werden ook de identiteitsgegevens van de betrokkenen gecontroleerd. “Daaruit bleek dat één van de betrokkenen nog stond gesignaleerd voor tien dagen.”

Agenten hebben hierop de man aangehouden en hem overgebracht naar het cellencomplex. Voor zover bekend is er bij het conflict niemand gewond geraakt.