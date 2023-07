Afval, eten, wijnflessen en complete Playstation komen met hoge snelheid van jongerenflat

Foto via Google Maps - Streetview

De afgelopen maanden rommelde het in de Polarisflat aan de Pleiadenlaan in Paddepoel. Letterlijk. Naast hondenpoep, plas van mensen en dieren en lachgasballonnetjes in de lift, kwam het afval soms ook letterlijk uit de lucht vallen.

In een bewoners-appgroep verschijnen regelmatig opvallende foto’s van wat er zoal op straat te vinden is: etensresten en pizzadozen zijn nog de normaalste zaken die hun weg van de 65 meter hoge toren naar de parkeerplaats vinden. Maar ook lege wijnflessen en soms een complete PlayStation zijn al met hoge snelheid naar beneden gekomen.

“Ik vind regelmatig afval op mijn balkon. Normaal vind ik het later terug, maar ik heb al bijna een keer een wijnfles op mijn hoofd gehad,” vertelt één van de bewoners van de flat, die zijn naam liever niet terugziet. “Ze gooien het van de bovenste verdiepingen naar beneden.”

Het afval landt niet alleen op de balkons, maar ook op de parkeerplaats bij de flat. Volgens de bewoner gaat het verhaal in de Polarisflat zelfs dat een aantal parkeerplaatsen bewust leeg blijft, omdat er te vaak afval van grote hoogte op terechtkomt.

Puinhoop in de lift

Ook in de lift van de flat is het soms een puinhoop. Hondenpoep, urine van zowel honden als mensen, lachgasballonnen en busjes en andere rommel zouden de lift regelmatig ontsieren. Volgens de bewoner zitten er camera’s in de liften, maar mag hier door de beheerder van Lefier niet naar worden gekeken. Het is voor de meeste bewoners dan ook moeilijk om bewijs te verzamelen tegen de rommelmakers.

En dat is wel nodig, aldus woordvoerder Thijs Damstra van de politie. “Dit soort situaties is echt heel vervelend voor de bewoners, maar ook voor de politie.” Volgens Damstra is er een half jaar geleden een onderzoek gestart bij de flat, nadat meerdere auto’s werden vernield. Maar daarvoor is nooit iemand aangehouden.

Bewoners huiverig om te melden: ‘Bewoonster bedreigd met klauwhamer’

De bewoner weet ook over het onderzoek, maar stelt dat het lastig is om bewijs te verzamelen. In de appgroep van de bewoners verschenen regelmatig klachten over het afval. Maar ook over bedreigingen richting klagers: “Een van de bewoners deed via de app haar beklag over een geparkeerde auto en werd vervolgens bedreigd met een klauwhamer. Dat is één keer, maar ik weet dat andere mensen soms al niks meer durven zeggen in de ‘app’ omdat ze bang zijn.”

Aan afval kan de politie weinig doen, maar Damstra stelt dat mensen die echt iets overkomt waardoor ze gevaar lopen wel aangifte moeten blijven doen. Zonder een melding bij de politie kunnen agenten niet veel doen.

Lefier herkent het probleem en sluit juridische stappen niet uit

Lefier herkent de problemen en bevestigt dat het inderdaad een aantal parkeerplaatsen bewust leeg laat, om schade door vallend afval te voorkomen. Volgens de woningcorporatie, die woningen voor jongeren verhuurt, zorgt ook geluidsoverlast met enige regelmaat voor klachten. Vanwege de privacy wil de corporatie weinig kwijt over de boosdoeners, maar de bewoners van één adres in de flat lijken de meeste overlast te veroorzaken.

“We zijn in gesprek met de bewoners, samen met andere instellingen en hulporganisaties. Als dat niet helpt, kunnen er juridische stappen worden gezet,” vertelt woordvoerder Eefje Keuper. “We willen natuurlijk ook dat de overlast stopt, maar ervaring leert dat mensen soms huiverig zijn om klachten bij ons te melden of aangifte te doen. Maar blijf vooral melden, zowel bij de politie als bij ons.”