Afscheid leerlingen groep acht OBS De Huifkar in Ten Boer

Een eindshow met dans, zang en video: zo eindigde de laatste schooldag van 22 leerlingen van groep acht van OBS De Huifkar deze vrijdag.

De hele eindmusical was al opgevoerd en daarom stond deze eindshow, naast muziekstukjes van de musical, ook in het teken van het laten zien van video-opnames. Videograaf Iwan Esajas heeft de leerlingen van De Huifkar daarbij geholpen. “Negen van de tien leerlingen zingt niet. En dat heb ik gedaan naast het coachen, video’s opnemen met alles erop en eraan. Het was echt super.”

Na de show werden de groepachters buiten feestelijk onthaald door ouders en kinderen van de onderbouw. De kinderen vormden een meterslange erehaag waar de leerlingen van groep acht doorheen liepen.