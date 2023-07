Afbeelding binnenvaartschepen verrijst onder toekomstige Julianabrug

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Na de Europaweg en het Paterswoldsewegviaduct is sinds kort ook onder de fietsondergang onder de toekomstige Julianabrug, ook wel bekend als het Gyas-tunneltje, een historische afbeelding te zien.

Op de enorme afbeelding zijn binnenvaartschepen op het Noord-Willemskanaal te zien. Aanpak Ring-Zuid denkt dat de foto rond het jaar 1900 gemaakt moet zijn. Volgens Ring-Zuid is het opmerkelijk dat het om zeilboten gaat.

De Julianabrug is een van de zes bruggen en viaducten waar aannemerscombinatie historische afbeeldingen gaat aanbrengen. Hoewel de Julianabrug nog in aanbouw is, ging de onderdoorgang eerder deze maand enige dagen dicht om de afbeelding te plaatsen. “We hebben deze afbeelding gekozen om het belang van de binnenvaart voor de stad Groningen te benadrukken”, stelt Aanpak Ring-Zuid.