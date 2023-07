Aardbeving gemeten bij Appingedam

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Appingedam in de gemeente Eemsdelta heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving plaatsgevonden. Dat heeft het KNMI zondag laten weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 03.09 uur. Het ging om een geïnduceerde beving die op een diepte van 3,0 kilometer plaatsvond. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving bij Appingedam is de eerste beving die deze maand in de provincie werd geregistreerd.

Vorige maand vonden er drie bevingen plaats. Bij Froombosch, 0.7 op de schaal van Richter, bij Oosterwijtwerd, 0.5, en bij Muntendam, 1.0.