Aantal WW-uitkeringen stabiliseert; veel vacatures in detailhandel

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Groningen is afgelopen maand met twee afgenomen. Dat meldt het UWV. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen met 131 af, een daling van 5,6 procent.

Vanuit de commerciële diensten, groothandel en zorg & welzijn neemt de WW toe. Vanuit uitzendbedrijven is de afname deze maand het grootst. De detailhandel heeft wel veel openstaande vacatures. Het gaat niet alleen om winkels en supermarkten, maar ook om distributiecentra. Op dit moment staan in de provincie Groningen 11.00 vacatures open in de detailhandel.

Landelijk gezien nam afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen toe. Eind juni telde Nederland 152.594 WW-uitkeringen Dat is 1,1 procent meer dan een maand geleden, maar 5 procent minder dan een jaar geleden.