Aantal wegrijders na ongeval in Groningen toegenomen met 21,7 procent

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Wegrijden na een ongeval is strafbaar. Toch gaat het steeds vaker fout. In de gemeente Groningen ging het vorig jaar om 925 aangiftes, 21,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.nl.

Landelijk gezien bedroeg de stijging 7,7 procent. In de provincie Groningen steeg het aantal aangiftes het sterkst van het hele land, namelijk met 17,7 procent. Uitschieters in onze provincie waren de gemeente Westerwolde (50 procent méér) en Pekela (40 procent).

Een schutting omver rijden, tegen een geparkeerde auto aan botsen of een andere verkeersdeelnemer aanrijden: bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken moeten zich altijd melden bij de benadeelde. Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken.

“Als je slachtoffer bent van een doorrijder na een ongeluk, dan kun je aanspraak maken op het Waarborgfonds,” zegt Menno Dircks, auto-expert van Independer..”Alle mensen met een autoverzekering betalen mee aan dit fonds. Hoe meer mensen er doorrijden hoe meer de premie voor iedereen zal stijgen.”

Vorig jaar keerde het Waarborgfonds zo’n 68 miljoen euro uit aan slachtoffers. Het totale schadebedrag ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat er lang niet altijd bewezen kan worden dat een ander motorvoertuig betrokken was bij de schade. Ook doen niet alle slachtoffers aangifte.